Tchad : le Festival Dary prépare sa 5e édition de l'élection Miss Dary le 19 janvier

Le Comité d'organisation de l'élection Miss Dary a tenu une réunion cet après-midi, le 11 janvier 2024, au Palais des Arts et de la Culture, avec les délégués des 23 provinces, pour discuter du déroulement et des critères d'éligibilité de l'événement.



Pulcherie Koïbla, manager de l'Impact Models Agency à qui l'organisation de cet événement est confiée, a invité les délégués à lui soumettre au moins trois candidates par province. Elle organisera ensuite un casting pour sélectionner une candidate représentant chaque province.



Les critères d'éligibilité, selon Pulcherie Koïbla, sont les suivants : les candidates doivent être belles, intelligentes et dynamiques, mesurer au moins 1,60 m et être âgées de 18 à 25 ans.