Tchad : le Festival NdjamVi revient pour sa 16ème édition sous le signe du développement culturel

Nguinambaye Ndoua Manassé, directeur artistique, a précisé que les activités auront lieu en divers emplacements de la ville de N'Djamena, notamment au musée national, tandis que le plateau musical sera érigé dans le village artistique au Centre des Jeunes Don Bosco.



Le festival sera marqué par la prestation d'une trentaine de groupes musicaux, 13 d'entre eux étant en compétition pour trois prix : Prix Jeune Talent, Prix Hip-Hop et Prix World Music. Il y aura également des performances phares de la musique tchadienne ainsi que d'artistes invités du Cameroun et du Gabon.



Cette année, NdjamVi enrichit son programme par des sessions de formation destinées à promouvoir la culture locale à l'ère de la mondialisation et d'Internet. Des professionnels de la culture tels que des directeurs de festivals, formateurs, diffuseurs de spectacles et artistes, venant du Cameroun, du Congo Brazzaville, du Gabon, du Sénégal et du Tchad, participeront à l'événement.



Un volet économique sera également présent au village artistique construit au Centre des Jeunes Don Bosco, où le public pourra découvrir une diversité de produits, allant des œuvres artistiques à la restauration, en passant par les rafraîchissements et l'habillement.



Le festival NdjamVi, décrit comme l'un des événements les plus résilients, appelle les autorités et la jeunesse tchadienne à soutenir et à célébrer la culture diverse du Tchad. Un appel est lancé à tous les décideurs, à tous les niveaux et à tous les acteurs culturels, pour soutenir cet engagement citoyen envers la culture.



L'organisation réitère son audace pour pérenniser NdjamVi et exhorte à agir sans attendre que les organisateurs soient à bout de souffle.