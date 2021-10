Tchad : le Festival Promuda revient du 29 au 31 octobre pour une 2e édition

Le folklore tchadien est un vecteur de paix et de vivre ensemble : dans le passé, il réunissait les populations. Aujourd'hui, il tend à perdre sa position dans la culture tchadienne, au détriment des imitations étrangères. Cette situation intrigue quelques acteurs majeurs de ce mouvement coordonné par l'artiste rappeur Tchadiano.



Le Festival Promuda s'inscrit dans ce défi de réveiller les tchadiens pour la valorisation de cette ressource culturelle. Il a notamment pour représentants : Alhadj Djarma Kepri, président des cavaliers du Tchad, Bechir Barka Béchir, président de l'Union des groupes folkloriques du Tchad et Adam Dabara Walli, président de la Fédération de la jeunesse folklorique.



Tous sont à l'oeuvre pour réactualiser les folklores, reconnus comme des mamelles de l'originalité des rythmes et mélodies du Tchad. Des plaintes sont formulées à l'endroit des politiques publiques qui excluent ces traditions tant entretenues dans le passé.