Tchad : le Festival des cultures nomades est lancé à Mongo

La 6ème édition du Festival des cultures nomades est lancée depuis hier, samedi à Mongo. L'évènement est organisé par Guéra Touristique.



Le lancement a eu lieu en présence notamment du secrétaire général de la province du Guéra, Djerembete Dingamyo, la représentante de l'ambassade de France au Tchad, Zenab Moustapha, et des autorités administratives, militaires et traditionnelles.



Des civils venus des villages environnants et des différents coins de la province ont honoré de leur présence au Festival.



Au programme du Festival qui prend fin ce dimanche : des danses traditionnelles, débat, courses de chevaux, parades, balades en chameaux et gastronomie.