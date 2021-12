Tchad : le Festival des talents des personnes handicapées lancé

Le président du comité d'organisation, par ailleurs président de la COSJAT, Fangbo Gedeon, explique que la question du handicap n'est plus de nos jours un tabou car les personnes handicapées sont désormais décidées à sortir de leurs cachettes pour prouver leurs capacités et talents.



Fangbo Gedeon fait un plaidoyer auprès du gouvernement de transition pour les aider à vulgariser les textes portant promotion et protection des personnes handicapées. Le Tchad a ratifié la convention portant promotion et protection des personnes handicapées.



Le directeur en charge des personnes handicapées au ministère de l'Action sociale, Kayirim François, indique que ce festival de trois jours permettra aux personnes handicapées de valoriser leurs talents à travers différents produits qu'ils ont réalisés.



Plusieurs partenaires apportent leur soutien à ce festival.