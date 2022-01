Tchad : le Fonds national d’élevage a enregistré une hausse de 99,5% en 2021

Pour le ministre, l’objectif est de moderniser et d’intensifier les productions, ainsi que de promouvoir les industries animales, gage d’une économie diversifiée et durable. Et cela se fait à travers l’appui des partenaires techniques et financiers extérieurs bilatéraux et multilatéraux.



Il a signifié que plusieurs programmes et projets ont été réalisés par le gouvernement à travers le département ministériel et avec l’appui des partenaires. Notamment, le Projet d’Appui au Développement des Industries Animales au Tchad (PADIAT), qui compte trois complexes agro-alimentaires à différents niveaux de réalisation, à savoir : le Complexe industriel d’exploitation des ruminants de Djarmaya, qui a un taux d’avancement de 68% et la finalisation des travaux est prévue pour fin 2023. Le complexe Industriel Laitier de Mandalia et ses fermes multifonctionnelles de Miandoum, Tilo et Maradont dont l'inauguration est prévue pour fin 2022 et enfin le Complexe Industriel des Abattoirs du Logone, inauguré le 27 février 2020, par le feu Marechal du Tchad et qui attend juste sa mise en fonction, a déclaré Abderahim Awat Atteib.



« Je tiens à préciser qu’un processus de mise en place d’une société de gestion dans l’esprit du partenariat public privé est déjà engagé et cette société sera effective dès le premier trimestre de l’année 2022 inchaAllah », a précisé Abderahim Awat Atteib.



Évoquant la problématique de la cohabitation pacifique entre les agriculteurs et les éleveurs, le chef du département de l'élevage a indiqué que son département prend à cœur cette situation et surtout en termes de prévention. Nul n’ignore que ces deux communautés sont condamnées à vivre ensemble et ce depuis fort longtemps. Le département fait de son mieux pour réduire au maximum les conflits liés à l'utilisation et l'accès aux ressources agropastorales qui ne profitent pas à l'économie, a précisé Abderahim Awat Atteib.



Le ministre a rappelé que son département doit s’atteler sur la vision 2030 contenue de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique promulguée en janvier 2019 pour booster davantage l’économie du pays par l’intensification et la diversification des systèmes de production.



En termes de recette, à travers le Fonds national d’élevage (FNE), l'on note une hausse de plus de 99,5% pour l’année 2021. Le ministre a souligné que de janvier 2020 à décembre 2020, les recettes s'élèvent à 102 119 130 FCFA, puis de janvier 2021 à décembre 2021, le FNE a encaissé 203 736 900 F CFA.