Tchad : le Fonds pour la Consolidation de la Paix organise à Sarh un concours de slam et de peinture

Dans le cadre du projet Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF PBF) (Paix, Bonne Gouvernance et Participation des Jeunes), le ministère de la Jeunesse, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF et de l'UNFPA, a organisé à Sarh un concours de slam et de peinture, à l’intention des jeunes âgés de 15 à 35 ans.



L'objectif global de cette initiative est de contribuer à l'amélioration de l'environnement institutionnel, en favorisant une plus grande participation des jeunes filles et garçons aux processus décisionnels.



Selon le chef de mission, Djimassal Olivier, conseiller de jeunesse, ce concours, qui fait suite à d'autres activités du projet, a pour ambition de renforcer les cadres de collaboration et les mécanismes de gouvernance inclusive, tout en créant un espace de dialogue entre la jeunesse et les acteurs des institutions publiques.



« En développant ces espaces d'expression et de rencontre, le projet entend encourager une plus grande intégration des jeunes dans la vie politique et sociale du pays », a précisé Djimassal Olivier. Il a ajouté que le concours de slam et de peinture vise à mettre en lumière des talents créatifs, tout en véhiculant des messages de paix, de cohésion sociale et de responsabilité civique.



« Cette approche artistique se veut un moyen d'encourager l'expression libre et la réflexion sur des thèmes essentiels tels que la solidarité, l'inclusion et le respect des valeurs républicaines », a conclu le conseiller de jeunesse.



Il faut noter que pour le slam catégorie garçon, Madalgué Aristide a occupé la première place, chez les filles en slam, tout comme en dessin, c’est Mlle Yankimadjé Rolande qui a été déclarée première. En dessin, la première place revient à Nguedjibaye Jean-Baptiste.