Tchad : le GCAP appelle à manifester contre l'augmentation de prix du carburant

Le Groupe de Concertation des Acteurs Politiques (GCAP - coalition de plusieurs partis politiques) lance un vibrant appel à manifester sur l'ensemble du territoire national en réaction aux diverses crises touchant la population tchadienne, selon un communiqué de presse transmis aux médias. Le GCAP dénonce une pauvreté croissante, la flambée des coûts de vie et une insécurité persistante. Cette mobilisation fait suite à une augmentation de 40% du prix du carburant, jugée prédatrice, aggravant la situation des citoyens déjà précaire, selon le GCAP.



Le communiqué met en lumière l'urgence de la situation et critique l'enrichissement d'une minorité au détriment de la majorité. Il dénonce également le traitement privilégié des fonctionnaires et des forces armées, contrastant avec le délaissement des jeunes diplômés sans emploi. Cette démarche des autorités est perçue par les partis du GCAP comme une stratégie pour assurer l'élection de Mahamat Idriss Deby, financée par l'augmentation des coûts du carburant.



En conséquence, si l'arrêté portant augmentation des prix du carburant n'est pas annulé sous trois jours, une marche pacifique est prévue le samedi 24 février 2024, de 6H00 à 9H00, dans toutes les provinces, départements, et communes du pays.