Tchad : le GCAP s'indigne contre l'interdiction de sa marche pacifique du 24 février

Le gouvernement, par un arrêté (n°26 du 22 février 2024), a annoncé l'interdiction de la marche pacifique du GCAP prévue le samedi 24 février 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision a été difficile à accepter pour le groupe, mais il exhorte la population à rester chez elle ce jour-là. Adoumbaye Daniel, président du Parti du Front Populaire pour la Fédération (FPF) et membre du GCAP, a déclaré que leur décision de s'élever contre cet ordre n'était pas pour se conformer à un gouvernement médiocre, manipulateur et incapable de prendre des mesures pour améliorer la vie de son peuple.



Il s'agit plutôt de protéger la population contre toute violation de son intégrité physique et de ses précieuses vies. Le GCAP a également souligné que ce n'est pas lui qui met en danger les citoyens honnêtes et pacifiques et qu'il n'exploite pas la pauvreté, la crédulité et l'ignorance des jeunes pour faire avancer son programme politique ou obtenir des positions de pouvoir.