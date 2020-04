Tchad : le Gouvernement met en garde contre des manipulations

Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a mis en garde mercredi "certains individus (qui) s'adonnent à des pratiques extrêmement dangereuses sapant gravement les actes de communication gouvernementale."



"Plusieurs actes du Gouvernement ont fait l'objet de manipulations, de désinformation et d'intoxication, tant sur les réseaux sociaux que sur d'autres canaux de communication, spécialisés dans les Fakes News", explique le ministre d'Etat Kalzeubé Payimi Deubet.



Le Gouvernement "condamne avec véhémence cette manipulation par certains individus et officines qui tentent par tous les moyens à peindre en noir les nobles actions du Gouvernement."



Le Gouvernement "met en garde ces personnes mal intentionnées et se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à leur encontre."