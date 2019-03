Tchad : le Gouvernement préoccupé par le non-respect de la sécurité routière

Le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Abderamana Mouctar Mahamat a fait un point de presse ce mardi 5 mars, relatif à la problématique de la sécurité routière et l'application des textes en vigueur en matière de transport.



"La problématique de la sécurité routière est devenue un problème de santé publique et constitue une préoccupation majeure du gouvernement. C'est ainsi que pour remédier à cette situation, le Gouvernement, à travers le ministère des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, a entrepris une série de réformes dont entre autres la promulgation du nouveau Code de la route, l'élaboration de la stratégie nationale de sécurité routière et la création de l'Office nationale de sécurité routière, organe chargé de la prévention, de la sensibilisation, de la répression afin de réduire de manière significative le nombre de blessés et de morts sur nos routes", a déclaré Abderamana Mouctar Mahamat.



Le ministre a invité les syndicats des transporteurs et conducteurs, la gendarmerie nationale et la police nationale à veiller à l'application stricte des textes en vigueur en matière de transport, notamment l'arrêté interdisant le transport des personnes et des véhicules chargés de marchandises.



Le ministre a présenté ses condoléances aux familles des victimes d'accidents de la voie publique, et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.