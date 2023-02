Tchad : le Gouvernement s'engage à améliorer les conditions de travail des gouverneurs

Le Premier ministre a également annoncé des mesures concrètes pour renforcer les compétences des gouverneurs, revaloriser le traitement salarial des agents de commandement, augmenter les effectifs des forces de défense et de sécurité et les équiper en moyens roulants et en armement. En somme, le gouvernement entend réaffirmer la plénitude des pouvoirs des gouverneurs et les soutenir face aux grands enjeux de sécurité.



Ce discours a été accueilli avec satisfaction par les gouverneurs, qui se sont déclarés confiants quant à la capacité du gouvernement à les soutenir dans leurs missions.