Tchad : le Grand Kanem alerte sur les conséquences désastreuses des déversements de pétrole brut

Le mercredi 21 juin, la Plate-forme Associative du Grand Kanem a tenu une conférence de presse à la Maison du Média du Tchad. L'événement avait pour thème : « Causes et conséquences des déversements répétitifs de pétrole brut dans le Grand Kanem ».



Lors de cette conférence, le vice-président de la Plate-forme, Souleyman Mahamat Loukoumi, a exprimé ses regrets face aux déversements fréquents de pétrole brut dans le Grand Kanem, notamment dans les départements de Wayi et de Kamem-Ouest.



En moins de deux mois, plusieurs incidents de déversements de pétrole brut ont été constatés, sans que des mesures appropriées soient prises pour y remédier.



Les conséquences de ces déversements sont catastrophiques, entraînant des dommages graves aux écosystèmes fragiles, mettant en danger la biodiversité et la faune et flore locales. De plus, les communautés vivant à proximité des champs pétroliers subissent des effets néfastes sur leur santé et leur sécurité.



La Plate-forme Associative du Grand Kanem s'inquiète particulièrement du silence des autorités, face à ces déversements récurrents. Le vice-président appelle les autorités compétentes à prendre des mesures immédiates pour remédier à cette situation alarmante, soulignant leur devoir de protéger l'environnement et la santé des citoyens.



Il exhorte également à la réalisation d'une enquête approfondie, pour déterminer les causes de ces déversements répétitifs, et demande que les responsabilités soient clairement établies. Par ailleurs, il est crucial de souligner le non-respect flagrant des normes environnementales et de sécurité par la société pétrolière concernée. Les réglementations doivent être strictement respectées et appliquées par toutes les entreprises opérant dans la province.



La Plate-forme condamne fermement ces pratiques irresponsables qui mettent en danger le patrimoine naturel. A cet effet, le vice-président formule les recommandations suivantes : la société pétrolière doit assumer pleinement ses responsabilités en prenant des mesures immédiates pour contenir les déversements, limiter les dommages supplémentaires à l'environnement et réparer les dégâts causés.



Quant à l'État, il doit mettre en place une opération de nettoyage d'urgence pendant cette saison pluvieuse, afin de minimiser les dommages environnementaux et de restaurer les zones touchées. Il appelle à une plus grande transparence de la part de la société pétrolière, notamment en ce qui concerne la communication des incidents de déversements et des mesures prises pour y remédier.



La communauté a le droit d'être informée et de participer activement à la protection de l'environnement. Des mesures appropriées sont attendues pour assurer une réponse efficace.