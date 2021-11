Tchad : le Grand prix hippique d'Areyourou dans l'engouement au Kanem

Durant deux jours, le chef de canton et la population ont pris en charge toutes les activités. Le gouverneur du Kanem Ousman Brahim Djouma a souligné que cette course hippique est grandiose et est une première pour la province. "Nous avons gagné car tout s'est passé dans la paix et la sérénité", a-t-il dit.



Le Kanem étant une zone d'élevage par excellence, le gouverneur souhaite que l'initiative soit à nouveau répétée dans la province pour un évènement encore plus grandiose.



Des motos ont été remis aux propriétaires des six chevaux qui sont en première position dans leur groupe respectif. Pour les six autres chevaux en deuxième position, des prix de 100.000 Fcfa ont été remis, tandis que pour ceux en troisième position dans le groupe respectif, des prix de 75.000 Fcfa ont été remis.