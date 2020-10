Tchad : le Guéra honore ses sportifs qui font la fierté de la province

Une cérémonie en l'honneur des sportifs du Guéra a eu lieu dimanche après-midi au Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) de Mongo. La cérémonie a vu la participation des autorités administratives, civiles et militaires, des responsables des différentes Ligues provinciales, des joueurs des équipes U15 et U17 et d'une foule immense venue pour la circonstance.



C'est une cérémonie spéciale dédiée aux jeunes sportifs du Guéra qui ont fait la fierté de la province lors des matchs de championnat organisés à Abéché et N'Djamena.



L'évènement a permis à tous les jeunes du Guéra d'apprécier l'importance du football, avec notamment l'implication du gouverneur Dago Yacoub qui accorde une grande valeur au sport.