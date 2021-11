TCHAD Tchad : le Guera vise une interopérabilité entre les services de l’état-civil et de santé

Cet atelier a connu la présence du secrétaire général du département du Guéra, Djiddi Brahimi, les représentants de l'ANATS, ainsi que 130 autres participants venus des cinq départements de la province.

La province du Guera figure parmi celles qui ont un faible taux d'enregistrement des naissances à l'état-civil. Selon l'enquête MICS - 2019, 36,8 % des enfants de moins de 5 ans sont enregistrés à l'état civil contre seulement 7.6 % en 2015. Cette légère augmentation témoigne des efforts de sensibilisation des communautés et des parents sur l'importance de l'acte de naissance pour les enfants.



En effet, avec l'appui de l'UNICEF, l'appui des centres d'état civil en matériels de bureau et la prise en charge des agents d'état-civil. A cela, il faut aussi ajouter l'engagement des leaders communautaires et la formation des officiers d'état civil sur la délivrance d'acte des naissances. Beaucoup de parents ont compris l'importance de ce document pour leurs enfants et en expriment davantage la demande auprès des services d'état-civil. Cependant, ces efforts doivent se poursuivre en vue d'améliorer le processus relatif.



C'est ainsi que pour renforcer la synergie d’action entre les différents acteurs impliqués dans les procédures de délivrance des actes de naissance, un groupe de travail enregistrement des naissances a été mis en place, comprenant les services de la sante, état civil, éducation, action sociale et la société civile. L'opérationnalisation de ce mécanisme nécessite un renforcement des capacités des différents acteurs qui y sont impliqués pour une compréhension commune des exigences administratives et juridiques qui encadrent la procédure de délivrance des actes d'état-civil en général et de l'acte de naissance en particulier. Dans cette perspective, la délégation de l'action sociale du Guera, avec l'appui de l’UNICEF, envisage d'organiser en deux pools,



des sessions d'imprégnation de 80 agents vaccinateurs, d’état-civil, de santé communautaire, maternités et de l'action sociale sur les procédures de délivrance des actes assumer suivant les étapes. L’objectif général est contribuer à l'amélioration/au renforcement des connaissances des participants sur l'importance de l'acte de naissance pour les enfants et les nouvelles procédures de délivrances. Dans les objectifs spécifiques des actes de naissance, il s’agit de : renforcer la synergie entre les différents acteurs reçoivent dans la délivrance des actes de naissance ; clarifier les rôles et responsabilités des participants dans le processus de délivrance ; renforcer les connaissances des participants sur l'utilisation des différents outils de travail (fiches de collecte des données, bulletins d’actes de naissances).



L’atelier va durer deux jours.





