Tchad : le HCDH outille 30 acteurs en charge des violations des droits humains

Le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) au Tchad, à travers un appui financier de la délégation de l'Union européenne au Tchad, a organisé du 30 août au 1er septembre 2022, une formation sur la prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violations des droits humains, y compris des actes de tortures, des violences sexuelles et des violences basées sur le genre.



Après trois jours de formation, les récipiendaires ont estimé que les objectifs visés sont atteints. « L'enseignement était très édifiant, un réel besoin en renforcement des capacités s'est fait sentir à travers notre engouement », a réagi l'un des participants.



Le représentant par intérim du HCDH, Félix Ahouansou, a rappelé qu'il est crucial de renforcer le partenariat entre son institution et Tchad, pour mieux coordonner les efforts, afin d'impulser avec efficacité la prise en charge des victimes.



Quant à la secrétaire générale du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Mme Apolline Moudalbaye, elle a souligné que cet atelier à lui seul ne suffira pas à répondre à tous les défis que rencontre la prise en charge des victimes et survivants au Tchad. Toutefois, cela permettra la restauration du capital confiance auprès des victimes et survivantes.



Pour rappel, à travers cet atelier de formation, le HCDH vise à contribuer à une meilleure protection des droits de l'Homme au Tchad, via le renforcement des capacités des organisations de la société civile, des officiers de police judiciaire (OPJ), des membres de la Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH), la Maison de la femme, et les cliniques juridiques, sur la manière de fournir l'assistance et l'aide juridiques aux victimes des violations des droits de l'Homme.