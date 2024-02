Tchad : le HCR organise un atelier de réflexion stratégique et de présentation des résultats 2023

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, représentant le gouverneur, a procédé ce jeudi 08 janvier 2024 à l'hôtel 3 Trois étoiles d'Abéché, à l'ouverture des travaux de l'atelier annuel de réflexion stratégique de présentation des résultats, et de révision du plan de contingence urgence des réfugiés soudanais, couplé à la révision du plan de contingence.



Cet atelier de deux jours est organisé par le Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR), à travers le bureau de la sous-délégation d'Abéché, du 8 au 9 février 2024.



Ces assises visent à présenter les résultats des réalisations du HCR et de ses partenaires au courant de l'année 2023, dans les camps de l'Est et les villages hôtes. Il s’agit également de réviser le plan de contingence pour se préparer face au nouvel afflux des réfugiés.



Prennent part à ses assises, les autorités provinciales, chefs des services déconcentrés de l'Etat, les Agences des Nations-Unies présentes à l'Est, les ONG nationales et internationales et les partenaires gouvernementaux.



La représentante du HCR au Tchad, Laura Lo Castro a souligné qu'au cours de l'année 2023, le HCR et ses partenaires ont apporté des réponses dans plusieurs secteurs, notamment : la protection, l'éducation, l'enregistrement, la santé, la nutrition, l’eau, l’hygiène, l’assainissement, et les abris de distribution des articles ménagers et des vivres.



Elle a aussi précisé que cet atelier permettra aux principaux acteurs de conjuguer leurs efforts, pour un but commun afin de répondre aux attentes des réfugiés soudanais et des autochtones.



Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui a relevé que le contexte d'intervention des acteurs humanitaires nettement différents en 2023, est marqué par une crise sans précédent à l'Est du Tchad.



Il a souligné aussi que suite à la crise qui sévit au Soudan voisin, le gouvernement du Tchad, dans le respect des principes du droit international et de sa politique sur l'asile, a ouvert ses portes pour accueillir près de 550 000 Soudanais constitués majoritairement des femmes et des enfants.