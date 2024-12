Tchad : le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme lutte pour le droit des migrants travailleurs

À travers un atelier organisé ce 03 décembre 2024 à Toukra, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme au Tchad œuvre pour la validation du plan de mise en œuvre des recommandations relatives à la protection de tous les travailleurs migrants, et des membres de leurs familles.



Cette cérémonie, présidée par le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits Humains, a vu la présence du représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme et chef du bureau pays, et d'autres participants venus des différents ministères.



Félix Ahouansou, chef bureau pays des Nations Unies au Tchad, dans son allocution de circonstance, souligne que, à l'instar des autres pays membres de l'Union Africaine et de l'Organisation des Nations Unies, le Tchad a ratifié plusieurs textes sur le plan régional et international, dans le souci de mieux promouvoir et protéger les droits humains.



Il indique que, au titre des organes conventionnels, les efforts conjugués du comité interministériel et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, ont abouti à l'élaboration de trois rapports périodiques au cours de l'année 2024.



Par ailleurs, il rappelle encore que la République du Tchad est en retard dans la rédaction, et la soumission de certains rapports aux organes des traités.



Cependant, le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits Humains, Mahamat Saleh Benbiang , dans son discours de circonstance, rappelle que l'élaboration et la validation de ces rapports s'inscrivent d'une part, dans la volonté du gouvernement de renforcer ses mécanismes de promotion et de protection des Droits de l'Homme, en vue de l'instauration d'un véritable État de droit, et d'autre part, cet exercice raffermit la coopération avec les organes conventionnels des Nations Unies, et le comité consultatif de l'Union Africaine.