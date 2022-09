Tchad : le Kanem commémore la Journée internationale de la paix

La cérémonie de célébration de la Journée internationale de la paix a été présidée ce 21 septembre, par le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles et de la société civile, devant la préfecture du Kanem Centre.



Cette Journée internationale de la paix a été initiée en 1982, et est célébrée le 21 septembre de chaque année dans le monde entier. C'est l'Assemblée générale des Nations-Unies qui a arrêté cette Journée, consacrée au renforcement des idéaux de la paix, au sein de toutes les nations. Le thème de cette année est « bannir la différence, bâtir la paix ».



Le président de l'Association des Élèves Ambassadeurs de la Paix du Kanem, Abakar Souleymane Dololo, notifie que la paix est tout d'abord un état d'esprit, et aussi un comportement que tous les gens peuvent adopter dans chacune de leurs actions.



Pour le président du Comité de gestion et de prévention des conflits, Batran Ali Moussa, le Kanem est une province historique, paisible, hospitalière et solidaire où les gens vivent en parfaite harmonie. Il a illustré à titre d'exemple, le prix du fair-play remporté lors du championnat national par l'équipe provinciale de football du Kanem. Batran Ali Moussa appelle tout le monde à contribuer davantage pour la consolidation de cette paix.



En procédant au lancement des activités, le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël a souligné que cette célébration de la Journée interpelle tous, pour parvenir à une véritable paix. Dans le cadre du brassage entre les jeunes de la contrée, un match de football est organisé au terrain de l'école centre mixte.