Tchad : le Kanem veut renforcer sa résilience au changement climatique

Le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, a ouvert le 11 novembre la première réunion du comité provincial de suivi du projet FREXUS, au Centre de lecture et d'animation (CLAC) de Mao, en présence des autorités administratives, civiles et traditionnelles, ainsi que du coordinateur de zone du projet PAMELOT-GIZ, Ditcho Azina Sanga.



Le projet FREXUS a pour objectif d'améliorer la sécurité et la résilience au changement climatique dans les contextes fragiles à travers le Nexus Eau-Énergie -Sécurité alimentaire.



Le projet est mis en œuvre par la GIZ dans le Kanem, dans le cadre des activités du Projet d'amélioration des moyens d'existence dans l'ouest du Tchad (PAMELOT).



Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, a indiqué que le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et l'Union européenne sont toujours aux côtés du gouvernement tchadien pour accompagner les actions du développement.



Parmi les participants figurent les représentants des associations des jeunes et des femmes, les autorités administratives, civiles et traditionnelles de la province.