Tchad : le LAEREAG et l'ambassade de France lancent un atelier sur la rédaction de mémoires et thèses

Le Laboratoire d'Etudes et de Recherche en Economie Appliquée et Gestion (LAEREAG), en partenariat avec l'ambassade de France au Tchad, a inauguré un atelier de renforcement des capacités de recherche, de production et de publication scientifiques, au sein de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) du campus d'Ardebdjoumal.



Cette formation cible les enseignants-chercheurs, les doctorants et les étudiants en 2ème année de master de la FASEG, ainsi que les chercheurs d'autres institutions d'enseignement supérieur du pays. L'objectif est d'outiller les participants, en vue de la rédaction de mémoires, thèses, articles scientifiques et de leur publication.



Le doyen de la FASEG, Dr Mahamat Mouta Djirabi, a souligné, lors du lancement de l'atelier, que le LAEREAG a pour mission principale de promouvoir la recherche fondamentale et appliquée en économie et en gestion, dans l'intérêt du progrès économique, social et culturel du Tchad et de la sous-région.



Il a également mis en avant les réalisations du LAERAG depuis sa création, notamment la formation sur les méthodes économiques basées sur les données chronologiques, ainsi que la recherche sur l'exploitation pétrolière, la pauvreté et l'inégalité au Tchad.



Le doyen a encouragé les participants à suivre attentivement les modules de formation afin de tirer pleinement profit de cette opportunité. L'atelier, d'une durée de trois jours, vise à relever les défis auxquels les chercheurs en sciences sociales sont confrontés dans les institutions d'enseignement supérieur du pays.



Cette initiative de renforcement des capacités contribuera sans aucun doute à l'avancement de la recherche scientifique dans le domaine de l'économie, et de la gestion au Tchad. Les connaissances acquises par les enseignants-chercheurs, les doctorants et les étudiants bénéficiaires de cette formation contribueront à l'amélioration des travaux de recherche, et à la production de connaissances de qualité dans le pays.