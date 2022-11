Tchad : le MAJ brise les tabous de la sexualité au lycée de Diguel-Est II

Le Mouvement d'action des jeunes (MAJ) qui sensibilise les jeunes et adolescents sur la santé sexuelle et reproductive a posé ses valises au lycée de Diguel-Est II. Un lycée situé dans "un milieu où parler de la sexualité est tabou", témoigne le directeur des études dudit lycée Ahmat Mahamat. "Une fille qui a les règles ne doit pas venir à l'école car les garçons vont se moquer d'elles", tranchent quelques apprenants. Et effectivement "elles restent à la maison durant les règles", certifie le directeur des études.



Heureusement, le mouvement d'action des jeunes (MAJ) de Mélom Adeline a contribué quelque peu à faire chuter ces préjugés en enseignant la sexualité, la santé sexuelle et reproductive. "Les règles ne sont pas une maladie ; c'est normal pour une fille qui grandit", expliquent les sages-femmes de l'association qui se sont relayées pour la cause. "Venez à la direction voir vos responsables, ils peuvent vous aider", sensibilisent-elles. "Je donne souvent des garnitures aux filles", informe le directeur des études comme pour certifier les conseils des sages-femmes.



Aux garçons "dominateurs et moqueurs", le MAJ sollicite aussi un changement d'attitude. "Ne vous moquez pas de vos sœurs", exhortent les sages-femmes.



Des petits cadeaux sont offerts à quelques jeunes courageux ayant répondu à quelques questions sur la santé sexuelle et reproductive.