Tchad : le MAJ sensibilise la jeunesse sur la reproduction sexuelle

Le forum vise à sensibiliser massivement les jeunes sur la reproduction sexuelle et jeter les bases des actions de lutte contre les entraves à la santé de reproduction.



C'est ainsi l'occasion d'impliquer tous les jeunes afin d'éviter des comportements à risque. Au cours de ces assises, les participants se sont penchés sur les rapports d'activité à réaliser et le partage des expériences.



Selon la présidente nationale du Mouvement, Melom Adeline, ce forum est l'ultime occasion d'aborder la question de la reproduction sexuelle en milieu jeune, mais aussi de sensibiliser la jeunesse à plus de responsabilités.