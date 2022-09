Tchad : le MCS demande au CMT de ne pas s’accrocher au pouvoir

N’Djamena - Le Mouvement citoyen Les Sentinelles (MCS) a exhorté ce 2 septembre les organisations sœurs et le partis politiques à « prendre la décision de sauver le Tchad en évitant d'être complice » du dialogue national.



Le coordonateur national du MCS, Rodrick Tendjibaye, estime que les tchadiens ont perdu assez de temps en se livrant à la guerre. Aussi, il affirme que le moment est mal choisi pour tenter une confiscation du pouvoir.



Rodrick Tendjibaye demande aux membres du Conseil militaire de transition et à l’armée d’être neutres et républicains, mais également de joindre la parole à l’acte en laissant le pouvoir à l’issue de la transition.



Le MCS appelle la jenesse à se mobiliser pour des actions d'envergures dans les jours à venir et à cultiver la resistance. « Si le Tchad doit espérer a un changement, c’est bien par le canal d'une jeunesse consciente », indique le coordonnateur du MCS.