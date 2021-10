Tchad : le MCT s'implique dans la lutte contre la désinformation en ligne

Le MCT organise un atelier de formation de deux jours, du 15 au 16 octobre, à la Maison des médias sur le thème : "les journalistes et les défenseurs des droits humains face aux défis liés à la désinformation en ligne".



L'objectif de cet atelier est de former les défenseurs des droits humains et journalistes pour combattre la désinformation en ligne (via Facebook notamment), sur les valeurs de la citoyenneté et partager des connaissances sur les standards internationaux des droits humains.



Le MCT est une organisation, pacifique et non violente. Lancé officiellement le 4 septembre 2020, le MCT est apolitique et se veut être une force de propositions et d'actions. Sa mission est de renforcer au niveau des jeunes, du peuple, des dirigeants et des élites politiques la culture de la citoyenneté, des droits humains, de la démocratie, de la cohésion sociale, l'unité nationale, la bonne gouvernance et le développement durable.



Selon le coordonnateur du MCT, Kemba Didah Alain, la structure est membre signataire de la coalition internationale "Tournons la Page", du Consensus d'action républicaine de progrès, de la Coordination des actions citoyennes Wakit Tamma et du Réseau des défenseurs des droits humains d'Afrique Centrale.



"Le MCT est une organisation citoyenne par les jeunes et pour les jeunes. II vulgarise des valeurs nouvelles qui feront de notre pays, le Tchad, un espace prospère, mais aussi un espace où la justice sociale règnera pour ses enfants. Nous sommes une initiative nouvelle, qui en une année d'existence a propulsé l'engagement citoyen de la jeunesse tchadienne", explique Kemba Didah Alain.



La formation marque l'an 1 de l'existence du MCT. En une année, pour une jeune structure, le bilan est très satisfaisant, se félicite Kemba Didah Alain.