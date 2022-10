Tchad : le MJE exige la "libération immédiate des personnes arbitrairement arrêtées"

À travers un communiqué de presse, dont une copie est parvenue à notre rédaction, le Mouvement pour la Justice et l'équité (MJE), réagi aux événement du 20 octobre dernier qui ont fait plusieurs dizaines de morts et des centaines des blessés.



Le MJE exige une enquête indépendante afin d'identifier et situer les responsabilités des civils et des militaires impliqués dans le drame du 20 octobre, pour une justice équitable.



Le parti exprime son regret du fait qu'aucun consensus n'a été dégagé pour l'intérêt du peuple tchadien au cours des rencontres faites en coulisse entre le président de la transition, Les Transformateurs et Wakit Tamma. Par ailleurs, le MJE propose au gouvernement de transition et aux acteurs politiques la mise en place d'un organe de concertation politique permanent pour l'apaisement de la situation socio-politique du pays.