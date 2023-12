Tchad : le MJST dit "OUI" pour un État unitaire dans la sous-préfecture de Lian

Le Mouvement pour la Justice Sociale au Tchad (MJST) a donné le coup d'envoi de sa campagne référendaire dans la sous-préfecture de Lian, ce 3 décembre 2023.



Cette initiative vise à obtenir l'adhésion de la population en faveur du "OUI".



Pour Issa Djimet Haliki, président du MJST, le choix de Lian pour lancer cette campagne n'est pas anodin. Lian a été et reste un lieu essentiel, nourrissant des milliers de Tchadiens, grâce à une agriculture vivrière abondante.



Il appelle donc toute la population de Lian à voter "OUI" et promet de revenir avec le soutien du gouvernement pour s'attaquer aux problèmes éducatifs et sanitaires, ainsi qu'aux autres défis sociaux de la province