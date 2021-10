Tchad : le MOCINT assiste les enfants de la Fondation Dieu Béni

La Fondation Dieu Béni est un centre d'accueil des enfants vulnérables (démunis et orphelins). Elle dispose d'un établissement scolaire primaire et d'un centre de formation en couture.



Le coordonnateur du MOCINT, Korom Acyl Dagache, explique qu'ils se sont engagés dans un vaste chantier en liminaire à la politique sociale du Conseil militaire de transition (CMT).



Korom Acyl Dagache a félicité la fondation pour son action en faveur de l'enfance. Il a lancé un appel aux bonnes volontés afin d'apporter leur appui à la fondation dans ses actions. Il a enfin exhorté les élèves à être assidus car la connaissance est le chemin de tous.



La fondatrice de la fondation Dieu béni Nadjimbaidjé Sephora, a salué l'assistance du MOCINT et a donné aperçu de leurs activités.