Tchad : le MONCIT dissout la plateforme LISSA WAKIT MA TAMA

Lors d'un point de presse tenu ce matin à la Maison des Médias, le Mouvement Citoyen notre Tchad (MONCIT) a annoncé solennellement la dissolution de la plateforme LISSA WAKIT MA TAMA.



Créé le 03 mai 2021, le MONCIT regroupe plusieurs plateformes et organisations de la société civile, au rang desquelles figure LISSA WAKIT MA TAMA. Depuis sa création, jusqu'à ce jour, il a organisé plus d'une centaine d'activités de soutien à la Transition, et ce grâce à ce démembrement tant au niveau national qu'international.



Le président du MONCIT, Dr Korom Acyl Dagache a loué à cette occasion, les énormes sacrifices consentis par le président de la Transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, ayant permis de préserver le Tchad du chaos, et de déboucher sur le sentier de la 5ème République qui consacre le retour à l'ordre constitutionnel, gage d'une véritable refondation du Tchad.



Le MONCIT, par la voix de son président, a aussi salué le bienfondé de sa politique de la main tendue du président de la République, président de Transition qui a permis de pacifier le Tchad.



Il salue aussi la nomination de Dr Masra Succès, et lui réitère son entière disponibilité de l'accompagner à traduire dans les faits, la vision présidentielle à l'heure de la 5ème République. Le vœu du MONCIT est qu'on puisse créer un cadre de concertation des forces vives de la nation, à l'instar de celui des partis politiques, et dans le souci de rester constants et dynamiques à leur combat républicain, au nom d'une transition participative et apaisée.



Par ailleurs, par la dissolution de la plateforme LISSA WAKIT MA TAMA, tous ses membres vont regagner désormais le MONCIT pour la poursuite de leur noble objectif.