Tchad : le MONCIT forme des diplômés sans emploi et lance l’opération "Lissa Wakit Ma Tamma"

Le MOCINT a formé une vingtaine des jeunes dans le domaine de l’auto-entreprenariat afin de monter des projets bancables susceptibles de leur permettre de créer des entreprises génératrices de richesse à même de résorber le chômage et partant, de tendre l’économie du pays foudroyée par des kyrielles de crise vers le plein emploi.



Selon le président du MONCIT, Korom Acyl Dagache, la question de l’employabilité de la jeunesse préoccupe au plus haut point les autorités de la transition qui, à travers différentes réformes, ont décidé d’accompagner les entreprises qui emploient des jeunes ou celles souffrant d’un quelconque handicap et ce, à travers des réformes fiscales.



« Deux semaines durant, les bénéficiaires de la formation ont acquis des connaissances aussi riches que variées dans le domaine de l’auto-entrepreneuriat. "Nous vous invitons à utiliser à bon escient les connaissances acquises pour former au moins 2000 jeunes », a indiqué le président de MONCIT, Korom Acyl Dagache.



Il exhorte les jeunes à "demeurer sereins, calmes et optimistes avec le CMT qui, en 100 jours, a nettement œuvré à l’amélioration de la qualité de la gouvernance dans le pays".



Pour le président Korom Acyl Dagache, le MOCINT ne ménagera aucun effort dans ce sillage pour intercéder en faveur des jeunes auprès des pouvoirs publics et privés afin que ce vœu pieux se transforme en réalité.