Tchad : le MPS appelle à des prières nationales à la mémoire du maréchal

Le secrétaire général du parti MPS, Mahamat Zene Bada, a annoncé ce 13 avril l’organisation d’une cérémonie de levée de deuil du défunt président Idriss Deby prévue le 20 avril 2022 à Amdjarass. Le défunt président est enterré dans cette ville.



« Le 20 avril 2021, le maréchal du Tchad est tombé arme à la main pour La défense de la patrie, du peuple tchadien et du continent africain. Les djihadistes qui ont attaqué nos forces de défense et de sécurité ont eu pour objectif de déstabiliser le Tchad », a affirmé Dr. Haroun Kabadi.



Un comité d’organisation a été mis en place pour la cérémonie non seulement à Amdjarass mais sur l’ensemble du territoire. Le défunt président « a droit à des prières de tous les tchadiens ».



« Nous demandons à tous les tchadiens de prier pour l’âme du défunt pour qu’il puisse vraiment trouver la paix et le repos éternel », a déclaré Dr Haroun Kabadi.



Une mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles est en cours. Toutes les autorités religieuses sont associées pour l’organisation de prières sur l’ensemble du territoire.



En plus des prières, des conferences-débats sur le parcours du Maréchal du Tchad sont prévues. Les activités démarreront le 17 avril.



Un mausolée en mémoire au défunt sera inauguré.