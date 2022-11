Tchad : le MPS célèbre bientôt ses 32 ans «d'hypocrisie et de mensonge»

Fondé le 11 mars 1990 par feu Idriss Déby Itno, le Mouvement patriotique du salut (MPS) est dans un premier temps un mouvement politico-militaire clandestin. Cependant, en 1990, Deby renverse Hissène Habré et devient président de la République.



Aussitôt, le MPS s’est transformé en parti politique. Le 1er décembre 2022, il aura 32 ans d’existence. Du 1er décembre 1990 jusqu’à nos jours, ce mouvement dit « patriotique du salut », a ruiné l’espoir d’un développement au peuple tchadien.



Le Tchad que nous chérissons tant, est pris en otage par les militantes et militants de ce parti. Trente-deux ans de mensonge et d’hypocrisie au peuple tchadien ; 32 ans de chômage et de désespoir accru de jeunes avec ce système « Itnocrates » ; 32 ans de marginalisation et tueries ; 32 ans d’inégalités et de conflits. Il faut noter que le Mouvement patriotique du salut a gouverné durant trois décennies.



Mais quel bilan peut-on tirer de sa gouvernance ? Nous estimons que c’est insignifiant. Le système d’infrastructures routières, institutionnelles et autres, le système éducatif, des structures sanitaires et le système énergétique, sont en régression. Ainsi donc, nous pensons que le MPS a drainé le pays dans le sous-développement durant 30 ans, pour une situation de chaos !



Le credo dudit parti politique, durant 30 ans au pouvoir, se structure entre autres, à la mauvaise « gouvernance », à l’injustice, la corruption, au mensonge, à l’hypocrisie, au détournement du fonds public, à l’insécurité des personnes et leurs biens, à l’insécurité alimentaire, à la pauvreté, ainsi qu’à la misère du peuple tchadien. Il faut dire que le Tchadien lambda ne se soucie guère des combats politiciens, mais c’est assurer sa survie qui l’intéresse.