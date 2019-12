Tchad : le MPS compose son bureau politique national

Le secrétaire général du Mouvement patriotique du Salut (MPS), Mahamat Zene Bada, a signé lundi deux décisions portant désignation et attributions des membres du Bureau politique national (BPN) du parti.



Le BPN du MPS est composé de 127 membres.



18 secrétaires nationaux sont désignés ou confirmés, entourés de six membres chacun. Ils sont en charge des partis politiques et des militants de l'extérieur, de l'organisation des femmes, du rassemblement des jeunes, de l'union des commerçants, de l'organisation des groupements socioprofessionnels, des bureaux de soutien, de la formation et de l'encadrement des militants, de la décentralisation, des libertés et de la bonne gouvernance, de la défense nationale et de la sécurité, des élections et des manifestations, des questions juridiques et de l'éthique politique, de l'éducation, de la renaissance de l'école tchadienne et de la promotion du bilinguisme, de la santé, du bien-être de la population et de la solidarité nationale, du monde rural, de l'environnement, du développement durable et de l'hydraulique, des nomades, des finances et de la planification.



Mahamat Zene Bada, Mme. Madjidian Padja Ruth, Aziz Mahamat Saleh et Jean-Bernard Padare demeurent respectivement secrétaire général, secrétaire général 1er adjoint, secrétaire général 2ème adjoint et secrétaire général 3ème adjoint du parti.