TCHAD Tchad : le MPS condamne « avec fermeté une agression injustifiée et barbare »

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Janvier 2025



Le Mouvement Patriotique du Salut a rendu public ce 9 janvier 2025, un communiqué signé par son secrétaire général, Hahamat Zen Bada.

« Le Mouvement Patriotique du Salut (MPS), fidèle à ses idéaux de défense de la nation et de ses institutions, tient à alerter l'opinion nationale et internationale sur une situation grave et inédite survenue ce jour 08 janvier 2025 dans la capitale, autour de la Présidence de la République. Cet acte, attribué à un groupe non encore identifié, constitue une attaque manifeste contre la stabilité et la souveraineté de notre pays.



Le MPS condamne avec la plus grande fermeté cette agression injustifiée et barbare, perpétrée dans un contexte où le Tchad amorce une étape cruciale de son histoire, celle de la clôture de la transition et de l'ouverture vers des perspectives prometteuses pour notre peuple. Cette tentative d'instabilité, survenant après les événements dramatiques au Lac-Tchad et l'opération Askanite conduite avec bravoure par le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l'Etat, chef suprême des Armées, démontre une volonté claire de semer le chaos et d'ébranler notre marche inéluctable vers la paix et la souveraineté totale.



Le MPS réitère son soutien total et indéfectible au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, à son gouvernement et à ses vaillantes Forces de défense et de sécurité (FDS), toujours prêtes à faire face à toute menace contre la République. Ces dernières ont une nouvelle fois prouvé leur engagement et leur ultime sacrifice pour la défense de la patrie. À cet égard, le MPS présente ses sincères condoléances aux familles des héros tombés au combat et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



Face à ces manœuvres obscures, le MPS appelle le peuple tchadien à rester uni, vigilant et résilient, debout aux côtés du chef de l'État, garant de la stabilité et de la souveraineté nationale. Aucun aventurier, quelle que soit son origine ou ses motivations, ne pourra détourner le Tchad de sa destinée. Le Maréchal l'a promis et l'a prouvé : toute attaque contre notre pays recevra une réponse proportionnelle et décisive.



Enfin, le MPS tient à rappeler que les récentes décisions politiques et diplomatiques prises par le Maréchal visent exclusivement à offrir au peuple tchadien la dignité, la sécurité et la pleine souveraineté qu'il mérite. Ces choix stratégiques, guidés par le devoir et l'intérêt supérieur de la nation, ne peuvent être tolérés par les ennemis de la paix.



Le MPS appelle chacun à demeurer mobilisé et solidaire pour défendre le Tchad, protéger ses institutions et honorer La mémoire de ceux qui sacrifient leur vie pour notre avenir commun. »





