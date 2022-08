Tchad : le MPS dénonce une tentative de marginalisation au dialogue national

Le porte-parole du parti MPS, Me. Jean Bernard Padaré a réagi ce 5 août à la publication du quota des répartitions des sièges au dialogue national inclusif. Pour le parti, le format du dialogue est injuste.



“Nous pensons qu’il est sur certains points injuste et vise à marginaliser le MPS”, affirme Me. Padaré.



« Depuis la mise en place du CODNI, beaucoup avaient émis de réserves », dit-il, ajoutant que le parti a voulu donner le bénéfice du doute. Le MPS évoque un travail exclusif plutôt qu’inclusif et se demande quel est le péché du parti.



Me. Padaré rappelle que la transition n’a pas été mise en place à la suite d’un coup d’État mais au décès du président Idriss Deby.