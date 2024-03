Tchad : le MPS dénonce une tentative de rébellion à N'Djamena et soutient le processus de transition

Lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi 29 février 2024, le secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), Mahamat Zene Bada, a vigoureusement condamné l'attaque contre les locaux de l'Agence Nationale de Sécurité d'État (ANSE) survenue dans la nuit du 27 février 2024.



Cette attaque, menée par un commando, a entraîné plusieurs morts et blessés, selon ses termes. Mahamat Zene Bada a critiqué ce qu'il a qualifié de rébellion en plein cœur de la capitale, visant à entraver le processus de transition actuel et menaçant de replonger le pays dans une période sombre de son histoire.



Il a également félicité les forces de défense et de sécurité, pour avoir déjoué cette tentative de déstabilisation.



Par ailleurs, il a souligné les nombreux sacrifices consentis par le MPS, pour l'établissement de la démocratie et de la liberté, affirmant que le mouvement ne transigerait jamais sur la préservation de ces valeurs fondamentales. Le secrétaire général a exprimé son plein soutien au président de Transition et président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, pour ses efforts constants en faveur de la paix, de la sécurité et de l'unité nationale.



Enfin, il a appelé le gouvernement de Transition à faire preuve de davantage de fermeté et de rigueur, face à toute tentative visant à freiner le développement du Tchad.