Tchad : le MPS déploie une assistance aux sinistrés d'inondations cantonnés à Toukra

Les kits sont composés de nattes, moustiquaires, bidons d'huile, cartons de savon, sacs de riz, bouteilles d'eau de javel, sacs de sucre et cartons de pâtes alimentaires.



Dr. Haroun Kabadi souligne que cette visite à Toukra, sur le site des sinistrés du 9ème arrondissement, vise à appuyer les personnes en détresse. "Ces dernières n'ont plus rien à manger et n'ont plus de toit sous lequel dormir", alerte le secrétaire général du MPS.



Il exhorte toutes les bonnes volontés à apporter une aide pour soulager les sinistrés qui vivent un calvaire.