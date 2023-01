Tchad : le MPS en quête d’une nouvelle reconquête

Le but de cette tournée est de restituer les travaux du Dialogue, promouvoir le message de paix et de vivre ensemble, et communiquer la position du parti quant à l’adoption de la forme de l’État (un État unitaire fortement décentralisé ou un État fédéral), recommandée par les travaux du Dialogue.



Il est difficile de tirer une conclusion quant au projet du MPS en menant cette campagne de vulgarisation. Il est important de noter que le Mouvement Patriotique du Salut est en pleine forme et donne des preuves d’une éventuelle reconquête à travers cette campagne. Cependant, il est important de se poser la question de savoir si le gouvernement de transition est incapable de vulgariser les résolutions et recommandations du Dialogue et pourquoi le MPS le fait.



De séjour à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, le n° 2 du MPS, Me Jean-Bernard Padaré a attiré l’attention des autorités administratives sur la nécessité d’apporter une solution pérenne, réelle et équitable à la question du chômage des jeunes. Mme Amsadene Maide Hangata, secrétaire en charge de la mobilisation du MPS, a précisé que cette tournée permettra au parti et ses alliés de mieux comprendre et de mettre en œuvre les résolutions et les recommandations de ce Dialogue, afin de contribuer à un développement durable et équitable du Tchad. À l’allure où évoluent les choses, il est probable que le Mouvement Patriotique du Salut puisse retourner au pouvoir.