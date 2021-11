Tchad : le MPS place le 1er décembre sous le signe du deuil et du recueillement

Dr. Haroun Kabadi a indiqué que cette commémoration aura lieu pour la première fois sans le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno. La célébration du 1er décembre 2021 est placée sous le signe du deuil, du recueillement et de la prière en sa mémoire éternelle.



"C'est grâce au Conseil militaire de transition que le pays est aujourd'hui calme et sécurisé", a dit le secrétaire général du MPS.



Une cérémonie de prise d'armes aura lieu le 1er décembre 2021 à la Place de la nation de N'Djamena, à l'occasion de la journée de la liberté et de la démocratie, informe la direction générale du protocole de la Présidence de la République.



La journée du 1er décembre 2021 est fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire national.