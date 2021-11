Tchad : le MPS prépare ses militants pour le dialogue national inclusif

L'objectif recherché à travers l'organisation de ces journées d'échanges, est de renforcer les capacités de leurs militants qui seront leurs représentants, pour anticiper de manière proactive et positive sur la participation du MPS au dialogue national inclusif à venir, mais aussi et surtout sur les actions à entreprendre après ce dialogue, aux fins de créer les conditions idoines d'une véritable réconciliation nationale de toutes les tchadiens.



Haroun Kabadi, secrétaire général du MPS, s'est félicité de la qualité et la richesse des débats qui ont permis à ses camarades participants de s'imprégner des grandes étapes de l'histoire politique du Tchad, de mieux comprendre les enjeux et les multiples facettes du déroulement des nombreux événements qui ont profondément marqué l'histoire du Tchad, et impacté parfois négativement le développement politique et institutionnel du pays dans sa quête permanente de la paix et de la réconciliation nationale.



Les participants quant à eux recommandent au secrétaire général du MPS et son staff de mettre à la disposition des camarades militants un condensé de l'histoire politique du Tchad et du MPS ; de multiplier ces genres des journées d'échanges dans les provinces afin de renforcer la formation des cadres du parti ; d'outiller les cadres du parti à participer activement au dialogue national inclusif afin de défendre les acquis et les idéaux du MPS.