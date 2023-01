Tchad : le MPS réagit à la signature de l’accord de paix de Miski

Dans un communiqué de presse en date du 10 janvier 2023, le secrétariat général du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) dit avoir « suivi avec une totale satisfaction la signature de l'accord consacrant la paix dans la localité de Miski, dans le Nord du pays ».



Cet accord, peut-on apprendre, qui tourne définitivement la page des violences et des tensions dans cette partie du pays, a une portée éminemment capitale.



Par ailleurs, « il s'inscrit dans la dynamique globale et holistique de paix, de sécurité et de stabilité. Ces valeurs chères au peuple tchadien forment la matrice de l'émergence du Tchad Nouveau dont le socle a été posé lors des assises du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS) », relève le communiqué.



Par conséquent, le MPS entend exprimer « ses vives félicitations » au président de la Transition, président de la République, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Deby Itno, « pour son leadership affirmé et son investissement personnel dans la quête de la paix, de la sécurité, de la concorde nationale et du développement inclusif ».



Le MPS salue aussi le sens élevé de responsabilité des frères et sœurs de Miski qui ont pris la parfaite mesure de la paix, gage d'un développement économique et social harmonieux et intégré. Tout en apportant son soutien au président de la Transition, le MPS encourage les parties au respect du principe de responsabilité dans l'intérêt supérieur du pays.



Il encourage également le gouvernement à tout mettre en œuvre pour l'exécution intégrale des termes de l'accord conclu à Miski. Il s’agit « d'enrayer définitivement les situations conflictuelles qui ont causé tant de préjudices et de dommages aux populations et au pays ».



Enfin, le MPS exhorte le président de la Transition à réitérer la politique de la main tendue, à l'endroit des politico-militaires non signataires de l'accord de Doha.