Tchad : le MPS se dit "stupéfait" de la convocation de Dr. Masra au parquet

Le MPS se dit "stupéfait" de la convocation "d'un responsable politique par le procureur de la République" et affirme que "le moment choisi est inopportun sinon contreproductif".



Le parti "invite le gouvernement à plus de sagesse et de retenue en ce moment crucial où les tchadiens de tous les horizons se retrouvent pour jeter les bases de la refondation du pays".



Par ailleurs, le MPS appelle toute la classe politique à plus de maturité dans ses actions publiques, notamment le respect de l'autorité de l'État.