Tchad : le MPS veut des "mesures concrètes" pour immortaliser la vie du Maréchal

Le secrétaire général du Mouvement patriotique du salut (MPS), Dr. Haroun Kabadi, a appelé ce 30 novembre le gouvernement à "prendre des mesures concrètes pour immortaliser la vie" du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, et "montrer aux générations présentes et futures ce qu'est l'homme et ce qu'il a réalisé pour le parti et le Tchad tout entier".



Dr. Haroun Kabadi a affirmé ce 30 novembre que "c'est grâce au Conseil militaire de transition (CMT) que le pays est aujourd'hui calme et sécurité", permettant à la population "de fêter paisiblement" la 31ème journée de la liberté et de la démocratie.



Le Tchad célèbre le 1er décembre 2021 la 31ème édition de la journée de la liberté et de la démocratie, instituée par le défunt Maréchal du Tchad et marquant le reversement du régime de l'ex-président Hissein Habré.



Une journée sous le signe du deuil



Pour une première fois, les militants du MPS célèbreront la fête de la "liberté et de la démocratie" sans Ie président-fondateur Idriss Déby Itno. L'absence du maréchal crée l'amertume, estime Haroun Kabadi lors d'une déclaration au siège de ladite formation politique. Par conséquent, la célébration sera "placée sous le signe du deuil, du recueillement et de la prière" en mémoire du défunt Maréchal.



Le secrétaire général du MPS invite les militants à prier pour le défunt mais aussi pour sa famille. Il annonce aussi la diffusion dans tous les médias du pays d'un magazine retraçant le parcours du Maréchal.