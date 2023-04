Tchad : le MRDP craint une manipulation du référendum avec la CONOREC

Le Mouvement révolutionnaire pour la démocratie et la paix (MRDP) a tenu un point de presse le 10 avril pour dénoncer la composition de la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel (CONOREC). Le président national du MRDP, Abdelkerim Djibril, a exprimé son désaccord et rejeté catégoriquement la mise en place de la CONOREC. Selon lui, cet organe ne sert qu'à favoriser le pouvoir en place, le MPS et certains partis alliés, en vue de manipuler les données du futur référendum et maintenir le Tchad dans un chaos total.



Le MRDP a proposé un plan de résolution visant à inclure tous les partis politiques, les organisations de la société civile et les autres acteurs de la société dans la composition de la CONOREC. Le mouvement a ainsi exprimé son souhait de voir tous les acteurs impliqués dans le processus de référendum, afin d'assurer sa transparence et sa crédibilité.