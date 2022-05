Tchad : le Mandoul abritera la 4e édition d'Aya Boot Camp 2022 au lieu d'Amdjarass

Les organisateurs justifient le choix du Mandoul qui consiste à rendre un hommage à un jeune agripreneur dynamique, grand acteur du développement du Mandoul, le regretté Dinga Adal Yamidjimte Roi, décédé le 22 août 2021.



Pour cette édition, le thème arrêté est « Aya Boot Camp 2022, une action majeure pour la participation efficiente des femmes, filles et jeunes dans la transition et pour une révolution agropastorale en vue d'emplois résilient et inclusif pour le développement durable et l’émergence du Tchad ».



Dans cette communication, l’organisation Aya Boot Camp informe qu’elle a changé de dénomination : "Agri business, use academy agri-revolution Aya Tchad". Elle gardera toutefois ses principes et ses objectifs.



Aya continuera toujours avec ses tournées nationales pour la formation, l’orientation et l’insertion socio-économique des femmes et jeunes. Aya entend contribuer à l’employabilité des femmes, filles et jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral ainsi que sa chaîne de valeur.



Pour cette cette édition, Aya se focalisera beaucoup plus sur les techniques. Elle ciblera prioritairement les femmes et jeunes pour les former et impacter le développement local.



Aya se fixe deux principaux défis : la sécurité alimentaire et la lutte contre le chômage des femmes et jeunes.