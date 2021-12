Tchad : le Mandoul rend hommage aux forces de défense et de sécurité pour la fête de la liberté

La Journée nationale de la liberté et de la démocratie a été célébrée le 1er décembre à la place de la nation de Koumra, en présence du gouverneur du Mandoul, Hissene Dakou.



La population du Mandoul et militants du parti MPS sont sortis massivement pour la circonstance.



Une cérémonie de prise d’armes de la gendarmerie nationale détachée à Koumra, de la police nationale et de la police municipale a marqué l’événement.