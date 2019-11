Le secrétaire général du département du Guera, représentant le gouverneur, a présidé cet après-midi la cérémonie commémorative de la naissance du prophète Mohammed (Paix et bénédiction soit sur lui), en présence des autorités des différents services de la ville, ainsi qu'un grand nombre de fidèles de Mongo et des environs.



De nombreuses prières et invocations ont été récitées et formulées.