Tchad : le Mayo Kebbi Est à l'honneur avec la danse Gourna au Festival Dary

Il convient de rappeler que le Mayo Kebbi Est représente la portion orientale de l'ancien Mayo-Kebbi, qui a été divisé en deux, l'Est et l'Ouest. La capitale de la province du Mayo-Kebbi Est est Bongor, qui est également le chef-lieu de la province. Cette province est composée de quatre départements, à savoir Mayo-Boneye, Mont-Illi (à l'honneur lors de cette édition du festival), Kabbia et Mayo-Lémié.



Serferbé Ndjau, le délégué de la Culture, du Tourisme et des Arts de la province du Mayo-Kebbi Est, a dirigé la délégation lors de cette présentation. Il a souligné que chaque année, la rotation se fait au sein de la province, et pour cette édition, c'était au tour du département de Mont-Illi de briller avec la danse Gourna. Serferbé Ndjau s'est déclaré satisfait du déroulement de la danse et espère que la province du Mayo-Kebbi Est repartira avec un trophée en reconnaissance de sa performance au festival.