Tchad : le Mayo Kebbi Ouest se mobilise contre l'insécurité alimentaire et le changement climatique

Dans son discours de bienvenue, le secrétaire général Sadick Khatir Abdramane a souligné les nombreux défis auxquels la province de Mayo Kebbi Ouest est confrontée, notamment l'insécurité alimentaire et les défis liés aux changements climatiques, étant donné que cette zone est particulièrement vulnérable.



Le ministre d'État, ministre de la production et de la transformation agricole a quant à lui souligné que le choix de Pala pour la cérémonie de lancement n'était pas fortuit, puisque c'est ici que le Tchad s'alimente en maïs. Il a également exhorté les agriculteurs à utiliser les outils mis à leur disposition pour une meilleure productivité et à transformer leurs cultures en s'engageant dans l'entrepreneuriat agricole afin de vendre du maïs made in Chad.